AMD Ryzen Destekli AMD Anakartlar Fena Sızdı!
AMD'nin yeni nesil işlemcilerini destekleyen anakartlar, oldukları gibi internete sızdılar!
AMD'nin yeni Ryzen serisi işlemcileri yakın zamanda PC tutkunlarının beğenisine sunulacak ve ilk kez, bu işlemcileri kullanacak anakartları görme şansına sahibiz.
Videocardz web sitesi, ASRock, Asus ve Gigabyte gibi üreticilerin piyasaya süreceği anakartları gösteren dev bir galeri ortaya çıkardı. Ryzen serisi işlemcilerin beş farklı yongayla gelmesi bekleniyor: En üst seviye işlev ve güce sahip olmak isteyenler için X370 ve X300 yonga setleri, güç ve fiyat/performansı dengeleyen B350, daha basit PC'ler için A320 ve ev eğlencesi PC'leri gibi küçük cihazlar için A300.
Videocardz'ın paylaştığı anakartlar, bu yonga setlerini de sergiliyor. İşte bu anakartlardan birkaçı:
ASrock AB350 PRO4
ASRock AB350M PRO4
ASRock A320M PRO4
ASRock X370 FATAL1TY Professional Gaming
Zeynel A. Öztürk
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