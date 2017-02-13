AMD Ryzen'den Heyecanlandıran Sızıntı!
AMD'nin Ryzen platformu fiyat ve bu performansıyla Intel'i terletecek gibi görünüyor!
Kısa bir süre önce AMD, yeni işlemci platformu Ryzen'ı duyurmuş ve bir kez daha Intel / AMD rekabetinin fitilini ateşlemişti. O zamandan bu yana AMD fanları tarafından ilgiyle beklenen yeni platform, performansın yanı sıra fiyatıyla da merak ediliyordu. Neyse ki çok geçmeden Ryzen'in fiyatları sızdı. Sadece bu da değil, öte yandan yeni platformun Intel ile olan rekabetine de bu sızıntı ışık tuttu.
Benchmark notları ortaya çıkan AMD Ryzen, Ryzen 7, Ryzen 5 ve Ryzen 3 şeklinde kullanıcılarla buluşacak. 129 Dolar ila 499 Dolar aralığında fiyatlarla bulunabileceği belirtilen AMD Ryzen işlemciler, kuşkusuz kendi içinde de farklı frekans değerleriyle gelecek. İşte Ryzen platformuna ilişkin uygulanan Benchmark sonuçları ve fiyat tablosu:
Ercan Uğurlu
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