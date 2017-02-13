AMD Ryzen'den Heyecanlandıran Sızıntı!

AMD'nin Ryzen platformu fiyat ve bu performansıyla Intel'i terletecek gibi görünüyor!

AMD Ryzen için büyük sızıntı

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