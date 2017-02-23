AMD, Zen ile Köklerine Geri Dönüyor
AMD, 2 Mart'tan itibaren Zen ile köklerine geri dönüyor.
AMD, Ryzen 7 masaüstü işlemcilerinin dünya genelinde 180'den fazla satış noktasında PC oyuncularının, içerik yaratıcılarının, bilgisayar kullanıcılarına sunulacağını duyurdu. 4 yıl ve 2 milyon mühendislik saatini aşkın bir süre zarfında geliştirilen Ryzen pazarı sarsmaya ve milyonlarca insanı yüksek performanslı kişisel bilgisayarlarla tanıştırmaya geliyor.
AMD Ryzen 7 Ürün Ailesi
AMD, Ryzen 7 masaüstü işlemci ürün ailesini küresel basın, endüstri analistleri ve iş ortaklarının katılımı ile gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıttı. 8 çekirdek ve 16 izlekli olarak AM4 platformunda geliştirilen Ryzen işlemciler; PC oyuncuları, içerik üreticileri ve bilgisayar tutkunlarına özel olarak tasarlandı. AMD'nin canlı demolarda sunduğu performansa göre, yapılan özel testlerde amiral gemisi Ryzen 7 1800X dünyanın en yüksek performanslı 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olurken, Ryzen 7 1700 ise dünyanın en düşük güç tüketen 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olarak dikkat çekti.
Ürün demolarında Ryzen 7 1800X benzer konfigürasyonlara sahip 8 çekirdekli ve 16 izlekli Intel Core i7-6900K'yı Cinebench R15 çoklu izlek ve Handbrake temelli video kodlama performans testlerinde geride bırakırken, 4K oyun performansı ise benzer seviyelerde seyrediyor.
Yeni AMD termal çözümleri
AMD Ryzen kullanıcılarına, özgün Wraith soğutma çözümlerinin üstüne geliştirdiği Wraith Spire ve Wraith Stealth soğutucuları sunacak. R7 serisinin soğutucu ile gelen tek modeli 32 desibel sessizlikte üstün soğutma performansı sunan Wraith Spire ile satılacak.
Erişim
Ryzen için ön satışlar bugün itibariyle başlıyor. X370 ve B350 modelleri ile iki farklı yongaseti kullanacak AM4 soketli anakartların ise 2 Mart tarihi itibari ile dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.
|
Ürün Serisi
|
Model
|
Baz Saat (GHz)
|
Boost Clock (GHz)
|
TDP (Watt)
|
Dahili Soğutucu
|
Tavsiye Edilen Satış Fiyat USD KDV hariç
|
Ryzen 7
|
1800X
|
3.6
|
4.0
|
95
|
-
|
$529
|
Ryzen 7
|
1700X
|
3.4
|
3.8
|
95
|
-
|
$419
|
Ryzen 7
|
1700
|
3.0
|
3.7
|
65
|
Wraith Spire
|
$349
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