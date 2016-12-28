AMD'nin Ryzen İşlemcisinden Etkileyici Sızıntı!
AMD'nin beklenen işlemcisi Ryzen'den gelen ilk hız testleri, AMD tutkunlarını daha da heyecanlandıracak!
AMD'nin beklenen Ryzen işlemcilerine ait etkileyici ilk hız testleri, internette kendini göstermeye başladı.
Fransızca Canard PC dergisi, örnek bir işlemciyle elde edilen hız testi sonuçlarını yayınladı. İşlemcinin üst seviye bir model olduğu, 3,15GHz'te çalışan 8 çekirdeğe sahip olduğu anlaşılıyor. Final modellerde bu saat hızının yükseleceğini söylemekte fayda var; ilk örneklerde kısıtlı bir saat hızı kullanılıyor.
İşlemci hız testleri, AMD'nin işlemcisinin Intel'in Core i7 6800K işlemcisini fark edilir derecede geçtiğini, yaklaşık 4.000 TL'ye satılan i7 6900K'ya yaklaştığını gösteriyor. Grafikler, işlemcinin genel olarak etkileyici bir performans sergilediğini gösteriyor.
İşlemci oyunlarda tablonun en üstlerinde yer almıyor, ancak bug'ların ve optimizasyon eksikliğinin bu aşamada sonuçları etkiliyor olması muhtemel. Bu ilk testlerden herhangi bir sonuca varmak zor, ancak AMD'den yeni bir şeyler bekleyenlerin heyecanlanması için yeteri kadar sebep var gibi görünüyor.
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