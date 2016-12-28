AMD'nin Ryzen İşlemcisinden Etkileyici Sızıntı!

AMD'nin beklenen işlemcisi Ryzen'den gelen ilk hız testleri, AMD tutkunlarını daha da heyecanlandıracak!

AMD'nin Ryzen İşlemcisinden Etkileyici Sızıntı!

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