AMOLED Reklamındaki Bu Telefon Galaxy S8 Olabilir mi?

Samsung'un yeni AMOLED ekranlarını tanıttığı reklamda görünen gizemli cihaz, Galaxy S8 olabilir mi?

Oynat AMOLED Reklamındaki Telefon, Galaxy S8 Olabilir! Samsung'un yeni AMOLED ekranlarını tanıttığı reklamda görünen gizemli cihaz, Galaxy S8 olabilir mi?

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