Android 7.0'lı Nokia 6 Artık Gerçek!
Nokia'nın beklenen Android'li telefonu, resmi olarak ortaya çıktı! İşte Nokia 6 ve özellikleri...
Nokia telefonlarının bugünkü resmi geliştiricisi olan HMD Global, Foxconn'a ürettirdiği ilk Android'li telefonundan detayları paylaştı.
Resmi detayların ortaya çıkmasından hemen önce gelen bir sızıntı, telefonun adının "Nokia 6" olacağını söylemişti. Resmi duyuruyla beraber isminin gerçekten de Nokia 6 olduğu doğrulanan telefon, daha önce de açıklandığı üzere en üst seviye özelliklerle gelmiyor. HMD'nin açıklamasına göre telefonun amacı, giderek kalabalıklaşan mobil piyasasında "üst düzey kaliteyi" ve "rekabetçi fiyatı" tutturmak.
HMD'nin açıklamasından Nokia 6'nın öncelikle Çin'de piyasaya sürüleceği anlaşılıyor; bu yüzden çok yakın bir zamanda Nokia 6 sahibi olmayı beklemeyin. Tabi Çin'de yaşamıyorsanız.
Nokia 6'nın resmi fotoğrafları henüz yayınlanmasa da, sızan videodan alınan görüntüler cihazın neye benzediğini gözler önüne seriyor. Cihazın doğrulanan teknik özellikleri arasında ise şunlar var:
- Qualcomm Snapdragon 430 X6 LTE modem
- 5.5 inç Full HD (1920x1080) ekran ve 2.5D Corning Glass
- Direkt güneş ışığında ekran netliğini artıran display polarizer
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 16MP arka kamera, LED flaş ve f/2.0 diyafram
- 8MP ön kamera, f/2.0 diyafram
- Güçlü ses için "Dolby Atmos" desteği
- Android 7.0 Nougat
Nokia 6 bu sene satışa sunulacak olsa da, Çin'in dışına çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. HMD, telefonun sadece JD.com üzerinden satılacağını söylüyor. Cihazın Çin'deki fiyatı ise 1.699 Çin Yuanı (yaklaşık 250 dolar) olacak.
HMD'nin sızan sunumundan firmanın 2017'de başka Nokia telefonlar da piyasaya süreceği anlaşılıyor. HMC CEO'su da "Nokia 6, yolculuğumuzun ilk adımı" sözleriyle bu bilgiyi doğruluyor.
Zeynel A. Öztürk
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