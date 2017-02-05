Android 7.1.2 ile Nexus 5X'e Parmak İzi Jesti Müjdesi!

Android 7.1.2 güncellemesi ile, Nexus 5X kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik de geldi!

Android 7.1.2 ile parmak izi jesti geliyor

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