Android 7.1.2 ile Nexus 5X'e Parmak İzi Jesti Müjdesi!
Android 7.1.2 güncellemesi ile, Nexus 5X kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özellik de geldi!
Google, birkaç gün önce kadar Android 7.1.2 beta güncellemesini duyurmuştu. Güncellemeyi alan öncelikli telefonlar olarak Pixel, Pixel XL ve Pixel C'yi gösteren Google, Huawei Nexus 6P'nin ise önümüzdeki bir tarihte güncellemeyi alacağına işaret etmişti. Halihazırda LG Nexus 5X ise dünya çapında güncelleme almaya başladı. Telefon, yeni güncelleme ile beraber yeni özelliklere de kavuştu.
Android 7.1.2 beta güncellemesi ile parmak izi sensörüne jest özellikleri kazanan LG Nexus 5X, bu sayede parmak izi sensörünü kullanıcılara farklı amaçlar için de kullandırabilecek. Mesela parmak izi sensörüne yukarıdan aşağı yönde dokunduğunuzda bildirim çubuğunu aşağı çekme veya sağdan sola doğru kaydırdığınızda ekrandaki uygulamayı simge durumunda küçültme gibi fonksiyonlar, bu yollar kullanıcıların parmak ucuna geliyor.
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Elbette bu kullanım şekli herkes tarafından yoğun şekilde kullanılmayacaktır, ancak yine de parmak izi sensöründen daha fazla yararlanma noktasında güzel bir hamle olduğu aşikar. Tabii öte yandan, Samsung Galaxy S8 için konuşulan parmak izi sensörünün ekranın içine yerleştirileceğine yönelik söylentiler karşısında, bu özelliğin havlu atacağı malum.
Öte yandan Huawei 6P için de Android 7.1.2 güncellemesi geldikten sonra yine bir OTA güncellemesi yoluyla, Nexus 5X'in bu özelliğini kazanacağını da söyleyelim.
Ercan Uğurlu
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