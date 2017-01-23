Android Cupcake, Gingerbread, Nougat ve Fazlası
Mobil işletim sistemlerinin lideri Android, zaman içinde nasıl gelişti? İşte Android 1.0'dan bu yana Android tarihi!
Android, sadece telefonlarda ve tabletlerde değil, akıllı TV'lerde, otomobillerde ve akıllı saatlerde de kullanılan, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi. Ancak Android'in bugünkü liderliğine ulaşacağı, ilk gününden beri bilinen bir şey değildi; işletim sisteminin ilk zamanları biraz sıkıntılı geçti. İşte zaman içinde Android sürümlerinin gelişimi.
Android, Inc.
Android, Inc. 2003'te Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears ve Chris White tarafından kuruldu. Amacı dijital kameralar için gelişmiş bir işletim sistemi sunmak olan Android, fon sorunu yaşadıktan sonra 17 Ağustos 2005'te Google tarafından satın alındı. Bu sırada Rubin'in başında olduğu bir takım, Linux çekirdeğini temel alan mobil cihaz işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı.
Android 1.0
Android'in ilk ticari sürümü olan Android 1.0, 23 Eylül 2008'de yayınlandı. Bu sürümü ilk kullanan cihaz, HTC Dream oldu. Bu sürümde Android Market'ten uygulama indirmek mümkündü.
Android 1.5 Cupcake
27 Nisan 2009'da yayınlanan Android 1.5, tatlı adıyla gelen ilk Android sürümü oldu. Yeni işlevler arasında giriş ekranlarına eklenebilen widget'lar, MPEG-4 formatında video kaydı, Bluetooth cihazlarının otomatik eşitlenmesi ve favori kişilere resim ekleyebilmek vardı.
Android 1.6 Donut
Android 1.6 Donut 15 Eylül 2009'da yayınlandı ve WVGA (780x480) çözünürlük desteği sayesinde Android'in görünümünü iyileştirdi. Bu arada Galeri, Kamera gibi uygulamalar daha işletim sistemiyle daha iyi entegre edilmişti.
Android 2.0 Éclair
26 Eylül 2009'da gelen üçüncü büyük Android sürümü Android 2.0, Microsoft Exchange eposta desteği, geliştirilmiş SMS desteği ve daha yüksek yazma hızı gibi yeniliklerle geldi.
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