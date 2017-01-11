Android Kullanım Oranları Yayınlandı!
Google, Android sürümlerinin en son kullanım oranlarını yayınladı. İşte listeden kaybolan sürüm ve Nougat'ın son durumu...
Google'ın henüz yayınladığı aylık Android kullanım oranları, önemli haberlerle birlikte geldi. Android 2.2 Froyo ilk defa listenin dışında kaldı; yani kullanım oranı yüzde 0,1'in altına düştü.
Android 7.1 Nougat, yüzde 0,2'lik kullanım oranıyla listede ilk defa görünürken, tüm Nougat sürümlerinin kullanım oranı, yüzde 0,4'ten yüzde 0,7'ye yükseldi. Google artık güncellemeleri daha sık yayınladığından, Nougat sürümlerinin yüzde 1'i geçtiğini bile görmeyebiliriz.
Bu ayın kazananı ise 3,3 puan ile Marshmallow oldu. Piyasaya sürülen telefonların bir bölümü hala Android Marshmallow'u kullandığı için bu durum, yakın gelecekte değişmeyebilir. Lollipop, Mayıs'tan bu yana devam eden düşüşünü sürdürse de 5.1 sürümü, yavaş yükselişini sürdürdü.
|Sürüm
|Kod adı
|API
|Geçen ay
|Bu ay
|Değişim
|2.2
|Froyo
|8
|0.1%
|-
|-0.1
|2.33 - 2.3.7
|Gingerbread
|10
|1.2%
|1%
|-0.2
|4.0.3 - 4.0.4
|Ice cream sandwich
|15
|1.2%
|1.1%
|-0.1
|4.1.x
|Jelly Bean
|16
|4.5%
|4%
|-0.5
|4.2.x
|17
|6.4%
|5.9%
|-0.5
|4.3
|18
|1.9%
|1.7%
|-0.2
|4.4
|KitKat
|19
|24%
|22.6%
|-1.4
|5.0
|Lollipop
|21
|10.8%
|10.1%
|-0.7
|5.1
|22
|23.2%
|23.3%
|0.1
|6.0
|Marshmallow
|23
|26.3%
|29.6%
|3.3
|7.0
|Nougat
|24
|0.4%
|0.5%
|0.1
|7.1
|25
|-
|0.2%
|0.2
Tablo, Android 5.1, 6.0, 7.0, ve 7.1 dışında tüm Android sürümlerinin düşüşünü sürdürdüğünü gösteriyor ve bu şaşırtıcı değil. Froyo'nun gidişinin bu kadar uzun sürmesi ise Gingerbread'in uzun bir süre bu listede kalabileceğinin işareti.
Zeynel A. Öztürk
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