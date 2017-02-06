Android Nougat'ta Varsayılan Uygulama Seçme
Android'in en son sürümünde varsayılan uygulamaları değiştirmek, işte bu kadar kolay!
Android'in güçlü özelliklerinden bir tanesi, farklı eylemler için varsayılan uygulamaları seçmemize izin vermesi. Bu sayede kendi SMS uygulamamızı seçebiliyor, üçüncü parti web tarayıcısı, telefon veya giriş ekranı uygulamalarını kullanabiliyoruz.
Android Nougat ile birlikte varsayılan uygulamayı seçme yönteminde bir değişiklik yapıldı. Bu ayarı bulmak için Ayarlar > Uygulamalar yolunu izlemeniz gerekiyor. Bunun ardından ekranın üstündeki çark simgesine dokunun. Karşınıza Varsayılan başlığı altında bir dizi seçenek gelecek.
Giriş ekranı, web tarayıcısı, telefon ve SMS seçeneklerinden birine dokunarak varsayılanı değiştirebilirsiniz. Örneğin SMS üzerine dokunduğunuzda karşınıza farklı seçenekler gelecek. Varsayılan uygulamayı belirlemek için yeni bir uygulamanın adına dokunmanız yeterli.
Aynı değişiklikleri telefon uygulaması, web tarayıcısı veya giriş (launcher olarak da biliniyor) için de yapabilirsiniz. Android, bu uygulamaları ilk kez kullandığınızda, genellikle size varsayılan uygulama yapmak isteyip istemediğinizi soruyor. Fikrinizi değiştirdiğinizde ise bu ekranı kullanmanız gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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