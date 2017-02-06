Android Nougat'ta Varsayılan Uygulama Seçme

Android'in en son sürümünde varsayılan uygulamaları değiştirmek, işte bu kadar kolay!

Android Nougat'ta varsayılan uygulama seçme

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