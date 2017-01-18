Android Ve iOS'ta Numara Nasıl Öğrenilir?

Kendi telefon numaranızı unuttuğunuzda, onu Android veya iOS'lu telefonunuzda nasıl öğrenebilirsiniz?

Kendi Telefon Numaranızı Öğrenin!

Okuyucu Yorumları

Toplam 4 Yorum

*101# aramanız yeterli fazla kasmaya gerek yok

*101# yaparsanizda numara gozukur

*101# yi arayıp kendi numaranızı ögrenebilirsiniz ekranda belirecektir :) tüm hatlar için

Youtube'un tasarımı mı değişti ?

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