Android Wear 2.0'lı Saatler 2017'de Geliyor
Google, Android Wear 2.0'la çalışan ilk cihazların ne zaman karşımıza çıkacağını nihayet duyurdu!
Akıllı saatler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi duyulan teknolojik ürünler arasında yer alıyor. Tüketicilerin saat arayışlarında, fitness bantlarını ve akıllı saatleri klasik saatlere oranla tercih etmeye başlamaları, elbette klasik saat üreticilerini de bu yola sevk etmiş durumda. İki tarafın bu alandaki mücadelesi önümüzdeki yıllarda daha hararetlenecek gibi görünürken, bir süredir Android Wear 2.0 konusunda sessizliğini koruyan Google da, sonunda bu konuya bir açıklık getirdi. Google tarafından doğrulanan bilgiye göre, Android Wear 2.0 platformu 2017 başında 2 önemli akıllı saat ile birlikte kullanıcılara sunulacak.
21 Akıllı Saat ve Fitness Bandı!
Geçtiğimiz eylül ayında Android Wear 2.0'ın gecikeceği ve ancak 2017 başında hayatına başlayacağı açıklaması yapan Google, görünüşe göre bu sözünde duracak. Saat üretimi konusunda, tıpkı Nexus çalışmasında olduğu gibi üreticiyle birlikte çalışacaklarını açıklayan Google, yeni saatlerin, daha önce Android Wear tecrübesi bulunan markalar tarafından üretileceğini de belirtti. Böylece gelecek olan 2 yeni akıllı saatin muhtemel üreticisi, LG, Huawei, Asus, Sony veya Moto olabilir.
Bu açıklamaları yapan, Google'dan Jeff Chang. Chang'a göre yeni akıllı saatlerin duyurusu, muhtemelen CES 2017 fuarında yapılacak. Android Wear 2.0 platformuyla birlikte tüketicilere daha sezgisel bir kullanım sunacaklarını da dile getiren Chang, yeni platformun ayrıca Android Pay, Play Store ve sesle kontrol edilebilen Asistan gibi uygulamalarla da zenginleştireceğini ifade ediyor.
Daha önce LG Watch Urbane, Asus ZenWatch, Moto 360, Huawei Watch ve Sony SmartWatch'ün kullandığı Android Wear işletim sistemi, ayrıca klasik saat markaları arasında Fossil, Tah Heuer, Casio ve Michael Kors tarafından da kullanılmıştı. Bakalım Android Wear 2.0 platformu, bu markalar arasından hangileri tarafından kabul görecek.
Ercan Uğurlu
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