Android Wear 2 İlk Canavarlar LG'den Geliyor!

Android Wear 2'yi kullanan ilk akıllı saatler, bakın ne zaman, hangi teknoloji devi tarafından piyasaya sunulacak...

Android Wear 2 İlk Canavarlar LG'den Geliyor!

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