Android'de Parmak İzi Sensörünü Kullanmanın 6 Yolu!
Android'li telefonunuzdaki parmak izi sensörüyle uygulamaları kilitlemek ve fazlasını yapmak bu uygulamalarla mümkün!
Parmak izi sensörü sessizce telefonlarımızı kuşatmaya başladı. Bu yeteneğe sahip telefonlar, bir dokunuşla ekran kilidini açmamızı sağlıyorlar, böylece bizi sayısal kodlar girme zahmetinden kurtarıyorlar.
Ama bir dakika durun. Parmak izi sensörüyle yapılabilecek daha birçok şey olmalı. Haklısınız, onunla uygulamaları kilitleyip açmaktan uyarı panelini açmaya, birçok görevi yerine getirebilirsiniz. İşte Android'de parmak izi sensörünü gerçek potansiyeliyle kullanmanızı sağlayacak 7 harika uygulama.
1. App Lock
Telefonunuzu parmak izinizle açmaya alıştığınıza göre bir sonraki adımınız, uygulamalarınızı güven altına almak olmalı. App Lock ile mesajlaşma uygulaması, banka uygulamaları gibi herkesin ulaşmasını istemediğiniz uygulamaları parmak izinizle koruyabilirsiniz.
Google Play'den indirin: App Lock
2. Dactyl - Parmak İzi Kamerası
Dactyl, parmak izi sensörünü bir deklanşör düğmesi gibi kullanmanızı sağlıyor. Bunun için uygulamaya erişebilirlik izni sağlamanız gerekecek. Uygulama, Nexus ve Pixel gibi parmak izi sensörü arkada bulunan cihazlarda, sensörün önde bulunduğu cihazlara kıyasla daha çok işe yarıyor.
Google Play'den indirin: Dactyl
3. Fingerprint Quick Action
Google Pixel'de parmağınızı parmak izi sensörü üzerinden aşağıya doğru çekerek uyarı merkezini açabiliyorsunuz. Fingerprint Quick Action, bu işlevi parmak izi sensörü olan her cihaza taşıyor. Uygulamayı kullanmak için cihazınızın root'lu olmasına gerek yok.
Google Play'den indirin: Fingerprint Quick Action
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