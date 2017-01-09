Android'de ROM Yüklemek Artık Daha Kolay

Google'ın modifikasyon için şart olan araçları bağımsız olarak yayınlamasıyla Android'inize Custom ROM yüklemek biraz daha kolaylaştı!

Android'de ROM Yüklemek Artık Biraz Daha Kolay

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

açık kaynak candır !!!!!

Sen de yorum yaz

Çok konuşulan, az bilinenler...

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Galaxy S8, Note 8... İşte Samsung'un 2017 Planları!
Intel ve New Balance'dan RunIQ Müjdesi
İşte AMD'nin Yeni Grafik Mimarisi: Vega
HTC'nin 2017 Telefonları Sızmış Olabilir!
CES 2017'nin En İyileri!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir