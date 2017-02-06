Animation Policy: GIF'leri, Chrome'la Durdurun

Eğer hareketli GIF'leri görmekten bıktıysanız, Chrome için geliştirilen bu eklenti tam da sizin aradığınız şey!

Animation Policy: GIF'leri, Chrome'la Durdurun

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