Animation Policy: GIF'leri, Chrome'la Durdurun
Eğer hareketli GIF'leri görmekten bıktıysanız, Chrome için geliştirilen bu eklenti tam da sizin aradığınız şey!
Bazı insanlar sinir bozucu bulsalar da, hareket eden GIF'ler en azından ilk birkaç sefer oldukça eğlenceli olabiliyor. Ancak daha sonra bu hareketli görüntüler, özellikle yanlarındaki bir yazıyı okumaya çalıştığınız zaman, ilgi çekiciliklerini kaybederek rahatsız edici olabiliyorlar. Ayrıca çoğu büyük tarayıcı da bunları kontrol etmek için kendi sistemlerine sahip değil. GIF'lerin kontrolünü eline almak isteyen kişiler için Google Chrome ve Mozilla Firefox üzerinde eklentiler ve uzantılar kullanmak gerekiyor.
Chrome için bu eklenti, Google'ın kendi eklentisi Animation Policy. Eklenti, kullanıcının tarayıcılardaki GIF'lerin kontrolünü ellerine geçirmelerine imkan tanıyor. Bir erişebilirlik eklentisi olarak üretilmiş olan Animation Policy, hareketli görüntülere izin vermek, sadece bir kere çalışmalarına izin vermek veya tamamen iptal etmek seçeneklerini sunuyor.
Eklentiyi Chrome Web Store üzerinden yükledikten sonra, adres çubuğunun yanında ortaya çıkan şimşek simgesine tıklayarak seçenekleri görebiliyorsunuz.
Levent Öztürk
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