Apollo 2, 8 GB RAM ve Helio X30'la Geliyor!
Vernee'nin yeni amiral Apollo 2, 8 GB RAM ve ilk kez kullanılacak olan bu müthiş işlemciyle geliyor!
Geçtiğimiz mart ayında Çinli üretici Vernee, Apollo isimli Android amiral gemisini satışa sunmuştu. 399 Dolar değerindeki Apollo, 5.5 inç Quad HD ekran, MediaTek Helio X20 ve 6 GB RAM gibi etkileyici özelliklere sahipti. Çinli üretici bu defa da Apollo 2 ile sınırları zorlamaya devam ediyor.
WinFuture.de'den Roland Quandt'ı takip edenler bilirler. Quandt'ın Twitter'dan duyurduğu Apollo 2, iki farklı varyantla gelecek. Bunlardan biri 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile bir diğeri ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile. Bunlara ek olarak Apollo 2 ayrıca, ilk kez bir akıllı telefonda kullanılacak olan 10 çekirdekli MediaTek Helio X30 işlemciyi de üzerinde taşıyacak. İşlemcide yer alacak yongalar ve frekansları ise şöyle:
- 2 x Cortex-A73 @ 2.8GHz
- 4 x Cortex-A53 @ 2.2GHz
- 4 x Cortex-A35 @ 2.0GHz
Apollo 2, bunlarla da bitmiyor. Telefonda PowerVR 7XTP-MT4 GPU (850 MHz ve çift 28 MP kamera yer alacak. Özellikleriyle ağız sulandıran telefonun MWC 2017'de tanıtılması bekleniyor.
Ercan Uğurlu
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