Apollo 2, 8 GB RAM ve Helio X30'la Geliyor!

Vernee'nin yeni amiral Apollo 2, 8 GB RAM ve ilk kez kullanılacak olan bu müthiş işlemciyle geliyor!

Apollo 2, 8 GB RAM ve Helio X30'la geliyor!

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