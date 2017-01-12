Apple AirPods Zirveye Yerleşmekte Gecikmedi
Apple'ın "tuhaf" görünümlü kulaklığı AirPods tanıtılmasının üzerinden çok geçmeden büyük bir başarıya imza attı!
Apple'ın tanıttığı kablosuz kulaklıkları AirPods, görünümüyle her ne kadar büyük eleştirilere maruz kalsa da, bu sebeple hakkında çok sayıda espri üretilmiş olsa da, çok geçmeden zirveye oturmayı bildi. Apple tarafından 13 Aralık'ta piyasaya sunulan AirPods, aradan 1 ay geçmesinin ardından kablosuz kulaklık kategorisinde liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
Ortaya çıkan iki tablo, AirPods'un başarısını ortaya koyar nitelikte. AirPods tanıtılmadan önce ve sonrasını gösteren tablolar, satış oranlarındaki değişiklikleri de marka bazında bizlere gösteriyor.
AirPods'un satışından önce Apple'ın bir diğer kulaklık markası Beats yüzde 24.1'le kategori lideriyken, AirPods'dan sonra bu rakam yüzde 15.6'ya düşerek, AirPods satışlarını yüzde 26 oranında hızla yükseltmiş. Elbette diğer markalardan da kayıplar mevcut. Jaybird, Plantronics, LG, Sennheiser ve Samsung kayıp yaşarken, Bose da yüzde 6.1 oranında yükseliş mevcut. Yine Sony'de de küçük bir artış söz konusu.
Ercan Uğurlu
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