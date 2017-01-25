Apple AirPods'ta Can Sıkan Bir Sorun Daha!
Apple'ın büyük iddia ile piyasaya sürdüğü AirPods, şarj sorunundan sonra, şimdi daha da ciddi bir problemle karşı karşıya!
Apple'ın iPhone 7'de 3.5mm kulaklık girişini kaldırması, kablosuz kulaklıkların da önünü açtı. Tabi bu duruma Apple'ın da bir çözümü vardı: AirPods. Telefona Bluetooth aracılığı ile bağlanan iki bağımsız kulaklık, tasarımı ile karışık tepkiler aldı.
Birkaç ertelemenin ardından piyasaya sunulan AirPods, bir süre önce şarj sorunu ile gündeme gelmişti. Kullanıcılar, kulaklıkları şarjı dolu bir AirPods kutusuna koyduklarında bile, şarjın azaldığını rapor etmişti.
Şimdi ise, yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Birçok AirPods kullanıcısı, konuşmalar sırasında kulaklıkların bağlantıyı kaybettiğini söylüyor. Sorun yaşayanlardan bazıları, bağlantının kopup kısa bir süre sonra geri geldiğini söylerken, bazıları tekrar bağlantı için yeniden eşleştirme gerektiğini belirtiyor.
Sorun yaşayanların ortak noktası ise, telefonun AirPods ile bağlıyken, diğer bir Bluetooth cihazla da bağlı olması. Bazı durumlarda Apple Watch bağlantısı suçlanırken, bazı durumlarda diğer bir Bluetooth cihazın da aynı soruna yol açtığını belirtiliyor.
Sorun genellikle iPhone 6S ve iPhone 6S Plus cihazlarında yaşansa da, gelen şikayetlerde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın da adı geçiyor.
Apple'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil.
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