Apple, Aktivasyon Kilidi Kontrol Aracını Kaldırdı!
Apple'ın önemli araçlarından birinin web sayfası, artık "Sayfa Bulunamıyor" hatası veriyor...
Apple'ın iCloud web sitesindeki "Aktivasyon Kilidi durumu kontrolü aracını" devre dışı bıraktığı ortaya çıktı. Bu araç, belirli bir cihazın Aktivasyon Kilidi ile güvenceye alınıp alınmadığını anlamanıza izin veriyordu, böylece yanlışlıkla bir başkasına kilitli bir cihazı satın almıyordunuz.
Örneğin ikinci el iPhone satın alan herhangi bir kullanıcı, cihazın seri numarasını isteyip, bu seri numarasını Apple'ın aracıyla kontrol edebiliyor ve Aktivasyon Kilidinin kapalı olduğunu doğrulayabiliyordu. Ancak aracın bulunduğu sayfanın birkaç gündür "Sayfa Bulunamıyor" hatası verdiği ortaya çıktı. Apple'ın "iPhone'umu Bul" destek belgelerinden bu araçla ilgili bölümü da kaldırdığı fark edildi.
iOS 7 ile birlikte Ekim 2014'ten bu yana sunulan Aktivasyon Kilidi, "iPhone'umu Bul" işlevini etkin hale getirdiğinizde otomatik olarak etkinleştiriliyor ve iPhone'unuzu, iPad'inizi, iPod Touch'ınızı veya Apple Watch'unuzu başkasının kullanmasına engel oluyor. Apple, bu kilidi kontrol etmeye yardımcı olan sayfayı neden kaldırdığını henüz açıklamadı. Geçen sene bazı kullanıcılar, başka bir kullanıcının Apple ID'sine kilitli cihazlarda sorun yaşamışlardı ve bunun üzerine Apple, kilidi bu kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı. Aracın kaldırılmasının böyle bir sorunla ilgisinin olup olmadığını şimdilik bilmiyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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