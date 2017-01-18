Apple, App Store Uygulamalarına Zam Yaptı!

Apple, App Store'da Türkiye dahil olmak üzere bazı bölgelerde küçük bir şok yaşatacak, büyük zam yaptı!

Apple, App Store Uygulamalarına Zam Yaptı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Türkiye artık earthexit yapsın :)

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