Apple, Çalıştığı Her Kategoriyi "Sildi Süpürdü"

Eskiden olduğu kadar heyecan vermediği iddia edilen Apple, konu müşteri memnuniyeti olduğunda, rakiplerine yine toz yutturuyor!

Apple çalıştığı her kategoriyi "süpürdü"

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