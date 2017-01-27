Apple, Çalıştığı Her Kategoriyi "Sildi Süpürdü"
Eskiden olduğu kadar heyecan vermediği iddia edilen Apple, konu müşteri memnuniyeti olduğunda, rakiplerine yine toz yutturuyor!
Yenilikçi ve heyecan veren ürünlerin lideri Apple'ın bu imajı son zamanlarda zarar görmeye başladı. Markanın ruhunu kaybettiğini, köreldiğini ve ürünlerinin de hep aynı ve eskiyi tekrarladığını düşünenler var. Peki insanlar, marka hakkında gerçekten ne düşünüyorlar?
Görünüşe bakılırsa büyük bir çoğunluk halen, Apple'ın bütün dilekleri yerine getiren bir marka olduğunu düşünüyor. Hem de markanın çalıştığı tüm kategoriler için...
Araştırma danışmanlığı Brand Keys yakın zamanda 2017 Müşteri Bağlılık Davranış İndeksi'ni yayınladı. Bu araştırma farklı kategorilerde müşterileri kendine sadık tutarak en çok geliri sağlayan markaları bulmayı amaçlıyor. Araştırma sonuçları 16 ile 65 yaş arası 49.168 müşteriye dayanıyor.
Sonuçlara baktığımızda ise, Tim Cook'u kutlama yaparken hayal etmek güç değil. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar kategorilerinde Apple birinci sırada. Müzik kategorisinde bile Spotify'in birinci olmasını beklerken onun yerine Apple Music'i görüyoruz. Kulaklık kategorisinde Apple'ın Beats'i LG ile beraberlik içindeler.
Apple'ın ömrü boyunca en çok eleştiri aldığı bir zamanda, müşteri memnuniyetinin bu kadar yüksek olması oldukça şaşırtıcı bir durum.
Apple, araştırma sonuçlarına derhal bir yorumda bulunmadı. Bununla birlikte, Brand Keys'in başkanı Robert Passikoff, bir basın bülteninde, tüm ürün kategorilerindeki müşteri beklentilerinin giderek arttığının altını çizdi. Örneğin online sektörde, müşteri beklentilerinin son 12 ay içinde yüzde 35 büyüdüğünü belirtti. (Google arama kategorisinin birincisi, Facebook ise sosyal paylaşım kategorisinin birincisi.)
Samsung, Microsoft ve diğer rekabetçi şirketler ile karşılaştırıldığında, ne kadar zıttı iddia edilse de, Apple bir çok insanı mutlu ediyor. En azından bu araştırma, bize bunu söylüyor...
Ali Ruhi Öztürk
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