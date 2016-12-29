Apple Campus 2 Tamamlanmak Üzere!
Apple'ın inşaatı tamamlanmak üzere olan uzay gemisi benzeri yeni merkezi, artık böyle görünüyor!
Steve Jobs'un fikri olan Apple Campus 2'nin inşaatına Jobs öldükten sonra başlanmıştı. Belli belirsiz bir daire olarak yola çıkan kampüs, bugün yukarıda gördüğünüz seviyeye ulaşmış durumda.
Yeni yayınlanan drone videosu, Apple'ın kampüsünün geldiği aşamayı göstermenin yanında, önemli bilgiler de veriyor. Görüntülerde yaklaşık 13.000 çalışana ev sahipliği yapacak Campus 2'nin yanında araştırma-geliştirme tesislerini ve Apple'ın gelecekteki basın toplantılarını yapacağı toplantı salonunu görebiliyoruz. Görüntülerdeki en etkileyici detaylardan bir tanesi ise, Apple'ın kullandığı bol miktardaki güneş paneli.
İlk tahminler, Campus 2'nin 2016 sonunda biteceğini söylüyordu ancak Apple'ın biraz daha zamana ihtiyacı olacak gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın