Apple Campus 2 Tamamlanmak Üzere!

Apple'ın inşaatı tamamlanmak üzere olan uzay gemisi benzeri yeni merkezi, artık böyle görünüyor!

Oynat Apple Campus 2 Tamamlanmak Üzere! Apple'ın inşaatı tamamlanmak üzere olan daire şekilli devasa merkezi, artık böyle görünüyor!

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Apple Campus 2 Tamamlanmak Üzere!

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