Apple Duraklıyor mu, Yoksa Duruyor mu?
Apple'ın iPhone için belki de en istemeyeceği şeylerden biri, uzmanlara göre yine sahneye atladı!
"iPhone yorgunluğu" yeni bir fenomen değil ancak şu sıralar çirkin başını Apple'a yeniden göstermeye başladı.
Apple'ı yakından takip eden Barclays analisti Mark Moskowitz, kullanıcıların iPhone 7'den ziyade, iki sene öncesinin Plus modelini tercih ettiklerini söyledi. Bugünkü telefonların "bozulana dek yeterli olduğunu" belirten Moskowitz, kullanıcıların çoğunun küçük geliştirmeler sunan pahalı telefonlara ödeme yapmak istemediğini söyledi. Akıllı telefon piyasası aslında birkaç senedir doygunluğa ulaşmış durumda. Apple'ın global çaptaki satışlarındaki artış ise Çin ve Hindistan gibi büyümekte olan pazarlardan gelmişti. Tabi firmanın 4 inç'lik ekran bariyerini aşarak, daha büyük iPhone'lar sunması da geriye düşmesine engel oldu.
Ancak analistler iPhone'un geçen sene "iPhone yorgunluğu" adında yeni bir zafiyete tutulduğu tespitinde bulundular. Apple'ın yıllardır sadece küçük geliştirmeler sunması sonucunda doğan bu olgu, analistlere göre firmanın hisselerinin değer kaybetmesinin sebebiydi. Tabi iPhone satışlarının durgunlaşmasında "yorgunluk" dışında daha belirgin etmenler de rol oynadı, kulaklık girişinin kaldırılması gibi.
Kullanıcılar, telefonların sundukları konusunda artık eskisinden daha bilinçliler ve iPhone 8'in getireceği süslü küçük yeniliklerle tatmin olmayabilirler. Zaten Apple bu yüzden sanal gerçekliği (VR) dikkate alıyor ve son dönemde odağını içerik üretimine doğru taşıyor. Kısacası sadece donanım ile herkesi etkileme dönemi geride kalmış gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Aynen öyle içerik oluşmadan donanım hiçbirşey. Microsoft nokia nın sadece patent ve yazılım birimlerini almıştı.