Apple geleceğin AR'de olduğuna inanıyor...
Apple, geleceğin güçlendirilmiş gerçeklik ile ilerleyeceğini düşünüyor...
Apple için bir sonraki büyük olay, güçlendirilmiş gerçeklik olarak gözükmekte. Firmanın bu konudaki fikri ise, AR teknolojisinin iPhone kadar büyük bir şey olacağı.
Tim Cook, daha önce de AR için ilgisini belirtmişti ama artık Apple CEO'su bu teknolojiyi akıllı telefonların Dünya nüfusu üzerinde yarattığı devrimsel yeniliğe benzetmekte.
Cook, The Independent ile yaptığı röportajda "bunu büyük bir fikir olarak düşünüyorum, akıllı telefon gibi" cümlesini kurmaktaydı. "Akıllı telefonlar herkesin kullandığı bir şey ve iPhone'un belirli bir yaş grubu, ülke veya dikey market için olduğunu düşünmüyoruz: O herkes için. AR'nin de o kadar büyük olduğunu düşünüyorum, devasa. Pek çok hayatı iyileştirebilecek şeyler yapılabileceği için heyecanlanıyorum."
Gözlük giyen kullanıcıları dijital dünyaların içine çekme sözü veren sanal gerçekliğin aksine AR, gerçek dünyanın üzerine görüntüler ve veriler yerleştiriyor. AR'nin bugünlerde en iyi bilinen örneklerinden biri Pokemon Go olmakta ve bu oyunda Pokemon karakterleri, telefon kamerasından gözüken sokakların veya parkların arasında yer almaktaydılar.
Ayrıca teknoloji devinin Alman optik üreticisi Carl Zeiss ile de hafif bir AR gözlüğü üzerinde çalıştığını belirten söylentiler bulunmakta...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın