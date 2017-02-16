Apple iPhone 8 İçin Heyecan Yaratan Haber!
Yeni bir dedikodu, bu sene tanıtılacak iPhone 8'ler için ilginç şeyler söylüyor!
Apple'ın bu sene iPhone'un 10'uncu yılı olması şerefine yepyeni bir iPhone tasarımıyla sahne alacağı bir süredir konuşuluyor, biliyorsunuz. Kısa aralıklarla eklenen yeni bilgilerle de bu söylenti bulutu büyümeye devam ediyor. Bu bağlamda, Apple'ın eylül ayında 3 yeni iPhone'la sahne alınacağı da biliniyordu. Ancak yeni olan bilgi ise bunlardan ikisi "S" bir diğerinin ise "8" olarak geleceği.
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Apple, iPhone 8'i, iPhone'un 10'uncu yıldönümüne özel olarak hazırlayacak, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ı da serinin devamı olan "S" niteliğindeki modelleri olarak konumlandıracak. iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ta halihazırdaki iPhone tasarımlarına minör yenilikler kazandıracakken, iPhone 8'de yepyeni bir tasarıma imza atacak olan Apple, ayrıca iPhone 8'de her iki yanı kavisli ekrana da yer verecek.
Gelen bilgilere göre, yepyeni bir tasarım eşliğinde gelecek olan iPhone 8'in cam ve çelik malzemeyi bir arada kullanacağını gösteriyor. Yine bunun karşılığında da ABD'de 1000 $, İngiltere'de 800 Sterlin ve Avusturalya'da da 1.300 AU$ fiyatlarla satışa sunulacağı söyleniyor. Kuşkusuz iPhone 7S ve iPhone 7S Plus ise iPhone 8'den daha "ucuz" olacak; ancak fiyatı hakkında bir bilgi şimdilik yok.
Üç iPhone modelinin ekran boyları ise şu şekilde olacak: 4.7 inç, 5.5 inç ve 5.8 inç. Bunlar arasında 4.7 inç ve 5.5 inç boyutlu ekranların 7S ve 7S Plus'a ait olacağı düşünülürken, iPhone 8'in ise 5.8 inç gibi büyük bir ekranla geleceği söyleniyor. Son olarak Apple'ın yeni telefonlarına kablosuz şarjı da artık entegre edeceği konuşuluyor.
Elbette daha beklememiz gereken çok uzun bir zaman var. Apple'ın etkinliği eylül ayında düzenlenecek. O zamana kadar bakalım iPhone 8 daha kaç defa şekil değiştirecek.
Ercan Uğurlu
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