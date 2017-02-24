Apple, iPhone'da 32 GB'lık Seçeneği Kaldırabilir!
16GB'lık iPhone'un kaldırılmasının ardından iPhone 8'de de bir modelin gidişine hazırlanın!
Apple, iPhone 8 haberleri ile gündemde olmayı sürdürüyor. Her gelen haberle beraber yeni iPhone'lar hakkında sır perdesi aralanıyor ve taşlar yerine oturuyor. Son geldiğimiz nokta, iPhone 7 ve 7 Plus'un olacağı, ayrıca özel bir telefon olarak iPhone 8'in sahne alacağı yönünde bildiğiniz gibi. Şimdi de telefonlar özelinde detaylar netleşmeye başlıyor.
Apple'ın iPhone 8'i 10'unca yıla özel bir model olarak sunacağını ve onun fiyatının 1000 Dolar olarak belirlendiğini biliyoruz. Gelen yeni haber ise, iPhone 8'in hafıza seçeneklerine yönelik. Buna göre iPhone 8'in 32 GB'lık modeli bulunmayacak. 64 ve 256 GB'lık seçenekleri göreceğiz. Bununla birlikte 1000 Dolar fiyatının hangi model için biçildiği ise şimdilik merak konusu.
iPhone 8'de "Fonksiyon Alanı" Olabilir
Yine iPhone 8'de bir "fonksiyon alanının" olabileceği konusunu sizlere daha önce bildirmiştik hatırlarsanız. Bun ilişkin olarak ortadan kalkacak olan parmak izi sensörü, işini ön kameraya bırakabilir. Böylece iPhone 8'de yüz –veya göz- tarama yeteneklerinin öne çıktığını görebiliriz.
Peki, iPhone 8'le ilgili bildiğimiz diğer konular neler? Hepsine burada bir arada ulaşabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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