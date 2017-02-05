Apple Mac Kullanıcılarına MagicBridge Geldi!
Mac kullanıcıları için ilginç bir çözüm geldi: MagicBridge ile tanışın!
Mac kullanıcısıysanız bu haber sizi sevindirebilir. Twelve South adında Apple ürünleri için aksesuar üreten bir firma, MagicBridge adında bir aksesuar geliştirmiş durumda. Bu sayede Magic Keyboard ve Magic TrackPad 2'yi bir araya getirebiliyor ve bu sayede daha kompakt ve daha minimal bir çalışma ortamı yaratabiliyorsunuz.
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Twelve South'un geliştirdiği MagicBridge, tamamen polikarbon bir malzemeden oluşuyor. En kaba tabiriyle bir kasa olan bu aksesuar, Magic Keyboard ve Magic TrackPad 2 için alan barındırıyor. Bu iki ürünü MagicBridge içine yerleştiriyor ve bu sayede ikisini bir arada kullanabiliyorsunuz.
Twelve South, sağ ve sol el kullanıcılarını ayrı ayrı düşünmüş elbette. Magic TrackPad 2'yi ister sağa ister sola konumlandırabiliyorsunuz. Akseusarın fiyatı ise şu an 34.99 Dolar olarak Twelve South'un sitesinde yer alıyor.
Ercan Uğurlu
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