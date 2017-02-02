Apple, MacBook'larda Kendi İşlemcisini Kullanacak

iPhone ve iPad'lerinde kendi işlemcisini kullanan Apple, şimdi de MacBook bilgisayarlarında aynı yolu takip edebilir!

Apple, MacBook'larda kendi işlemcisini kullanacak

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Arm tabanlı bir işlemci osx için saçma. İşletim sistemi cpu harcamıyor ancak video düzenlemeye gelince ne yapacaklar bilmiyorum. Olsa olsa macbook Light diye bir sürüm olur.

Desene bizim hackinthosh suya yatacak.

Apple, iPhone 7'deki A10 Fusion işlemcisiyle daha çıkmamış SnapDragon 835'e bile fark atmışken, bilgisayardaki işlemcisi en iyi işlemci olan Intel i7'ye fark atar, değil i7; ancak i10'a rakip olur Apple'ın işlemcisi :) Merakla bekliyoruz bakalım...

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