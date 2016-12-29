Apple, Noel Döneminde Samsung'u ikiye katladı!
Bir Noel dönemi daha geride kalırken, Apple'ın iPhone'u, yine rakiplerini çok gerilerde bırakmayı bildi!
Yahoo'ya ait mobil analitik firması Flurry'nin paylaştığı yeni verilere göre, Apple'ın iPhone ve iPad'i, bu noel döneminde de en çok hediye edilen cihazlar oldu.
Flurry, 12/19 ve 12/25 tarihleri arasında üretici tarafından cihazların etkinleştirilme sayılarını inceledi ve Apple cihazlarının, Samsung cihazlarının iki katı kadar popüler olduğunu fark etti.
Tüm yeni telefon etkinleştirmelerinin yüzde 44'ü Apple iPhone'larken Samsung akıllı telefonlar, etkinleştirmelerin yüzde 21'ini oluşturuyordu. Huawei, LG, Amazon, Oppo, Xiaomi ve Motorola markalarının her biri ise sadece yüzde 2 oranında etkinleştirildi.
Resmi açıklama şu şekilde: "Samsung, tatil sezonunda yavaş yavaş popülaritesini artıyor; marka geçen yıla oranla yüzde 1 daha başarılı oldu, Apple cihazları ise hediye olarak verilmeye devam ediyor. Etkinleştirmede üçüncü ve dördüncü pozisyonu Huawei ve LG tutuyor; bu da oldukça ilginç bir durum çünkü iki marka da en iyi 35 cihaz içerisinde bir telefon bulundurmuyor. Yüksek sırada yer almaları muhtemelen, tüketicilerin seçebilmesi için çok çeşitli cihazlara ve uygun fiyatlı seçeneklere sahip olmalarından kaynaklanmakta."
Google'ın Ekim ayında piyasaya sürülen Pixel akıllı telefonu ise Flurry'nin listesine girmeyi başaramadı.
Ali Ruhi Öztürk
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