Apple Park, Nisan'da Açılıyor!
Apple'ın uzun süredir inşaat halinde olan kampüsü, bu tarihte kullanıma açılıyor!
Apple'ın yeni kampüsü, yeni adıyla Apple Park, firmanın son planlarına göre Nisan'da açılacak. Cupertino, Kaliforniya'da yer alan 5 milyar dolarlık kampüsün inşaatı, şimdiye kadar drone'larla izlendi ve Apple da kendi görüntülerini bizlere göstermişti.
Kampüs içerisindeki komplekste 12.000 kişi çalışacak ve Apple'ın yeni tesislere taşınması, yaklaşık altı ay sürecek. Uzay gemisi şekilli kampüsün içerisindeki binaların ve park alanlarının yapımına halen devam ediliyor.
Steve Jobs'un fikri olan Apple Park, 708.199 metre karelik bir alana yayılıyor ve dünyanın en büyük kavisli cam panellerini kullanıyor. Apple, Apple Park'taki yeni sinema salonunu, 2011'de ölen Steve Jobs'un anısına Steve Jobs Theater olarak adlandırmak istiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın