Apple - Samsung Kavgası Sil Baştan!

Geçtiğimiz ay Samsung'un kazandığı büyük zaferden sonra, iki dev arasındaki patent savaşı bir kez daha alevlendi!

Apple ve Samsung'un davası tekrar açıldı

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