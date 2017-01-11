Apple, Şimdi de AR Sürprizinin Peşinde!
Apple, yanına aldığı yeni sürpriz ortağı ile birlikte, "sıradaki büyük şey" için çalışıyor olabilir!
Apple CEO'su Tim Cook'un AR, yani artırılmış gerçeklik alanına ilgisini artık bilmeyen kalmadı. Ancak şu ana kadar Apple'ın bu alanda bir ürün geliştirdiği hakkında ciddi bir haber almış değiliz. Şu ana kadar diyoruz; zira Apple, AR alanına, güçlü bir ortakla giriyor olabilir.
AR/VR uzmanı Robert Scoble, Apple'ın, ünlü lens üreticisi Carl Zeiss ile birlikte çalışarak, yeni bir AR gözlüğünü piyasaya sunacağını söylüyor. Bu iddiasına kaynak olaraksa, CES 2017'de konuştuğu Carl Zeiss yetkililerini gösteriyor.
Apple'ın, düşen Mac satışları ve (bazılarına göre) iPhone'lara olan ilginin düşmesi sonrasında "sıradaki büyük şeyi" hayranları ile buluşturması önemli. Ve görünüşe göre bu "şey" özel bir AR gözlüğü olabilir...
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