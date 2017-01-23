Apple, Touch ID'yi Yeniden İcat Ediyor!
Yeni iddialara göre Apple, iPhone'un yeni ekranı için bu önemli değişiklikleri yapabilir!
Yeni ipuçlarına göre geleceğin iPhone'ları, göze hoş görünen kavisli ekranlarla yetinmeyebilir. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, gelecekteki iPhone ve iPad'ler için yepyeni bir Touch ID parmak izi okuyucusu geliştiriyor.
Apple'ın ekranın etrafındaki girintileri kaldırıp telefonun tüm ön yüzünü ekrana dönüştürebilmesi için parmak izi sensörünü başka bir yere yerleştirmesi gerekiyor. Firma, sensörü ekranın arkasına taşımak istediğinden bunun için yeni bir optik sensöre ihtiyacı var. Analiste göre bu yeni sensörün geliştirilmesi sürüyor ve henüz sürecin ilk aşamalarında bulunulduğundan teknoloji, 2017'de çıkacak iPhone'a yetişmeyebilir.
Kuo'ya göre parmak izi sensörüne olan ihtiyaç, gelecekte ortadan kalkabilir. Analiste göre Apple, yüz tanıma işlevini geleceğin iPhone'ların bir parçası olarak görüyor ve uzun vadede bu işlev için Touch ID'yi bile ortadan kaldırabilir. Android 4.0'dan beri Android'li cihazlarda bulunan yüz tanıma işlevi yeni değil, ancak parmak izi sensörünün yerine geçebilmesi için gelişmesi gerekiyor.
Her zaman olduğu gibi bu tür söylentileri kuşkuyla karşılamakta fayda var. Analistler, üreticilerden bilgi alabilseler de bazen değişebilecek özelliklerden bahsedebiliyor veya eksik bilgilere sahip olabiliyorlar. Bu raporların gerçeğe dönüşmesi ise kilidini açmakta zorlanmayacağımız, çok daha kolay kullanabileceğimiz bir iPhone'un önünü açabilir.
Zeynel A. Öztürk
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