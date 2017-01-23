Apple, Touch ID'yi Yeniden İcat Ediyor!

Yeni iddialara göre Apple, iPhone'un yeni ekranı için bu önemli değişiklikleri yapabilir!

Apple, Touch ID'yi Yeniden İcat Ediyor!

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