Apple TV Nerede Hata Yapıyor?
Apple'ın bir türlü rayına oturtamadığı Apple TV'si için yakın gelecekte parlak bir ışık görünmüyor. Peki dev şirket, nerede hata yapıyor?
Yakın zamanda yenilenmesine rağmen, Apple'ın video yayın kutusunun başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Kullanıcılar ürünü eleştiri yağmuruna tutması yetmezmiş gibi, eMarketer'in paylaştığı verilere göre satışlar da düşüşe geçmiş durumda.
eMarketer'e göre Apple TV, Amerika'nın televizyon piyasasında Google Chromecast ve Roku'nun bile altında yer alıyor ve küçülmeye devam ediyor. Başarıdan başarıya koşan Apple için bu haber oldukça can acıtıcı olmalı.
Şirketin yaptığı rapora göre Apple TV Amerika'da bağlı TV piyasasının sadece yüzde 11.9'ini kaplıyor, bu sayı 2015'te yüzde 12.6'ydı.
Market payı küçülüyor
Peki Apple ne hata yapıyor olabilir?
2015'te dördüncü nesil Apple TV'nin piyasaya sürülmesiyle önceki nesillerin üzerine büyük gelişme sağlanmıştı. 1080p görüntü çıkışı, üçüncü parti uygulamalar ve daha hızlı bir donanıma sahipti. Ancak diğer yayın cihazlarıyla karşılaştırıldığında fiyat ve işlevsellik bakımından hala yeterince çekici değildi.
Apple TV'nin en büyük sorunu, sunması gereken tüm basit hizmetleri oldukça iyi sunmasına rağmen Google ve Roku'nun aynı hizmetleri çok daha ucuza sunmasıydı. 1080p, 32GB Apple TV'nin 149$ fiyata sahipken, 4K Amazon Fire TV veya, 4K Chromecast Ultra'yı neredeyse yarı fiyatına alabiliyorsunuz.
Sert rekabet
Eğer zaten Apple ekosistemine alışıksanız, yani bir ya da birden fazla iOS cihazınız varsa, ve film ve müziklerinizi iTunes'den sağlıyorsanız, Apple TV size oldukça çekici gelecektir. Aksi halde, daha hesaplı ve daha fazla içeriğe sahip oldukları için diğer yayın cihazları size daha çekici gelecektir.
Apple, cihazına üçüncü parti uygulama desteği getirmiş olsa da, bunu yapmakta sanırız biraz geç kaldı.
Apple'ın büyük yayın hizmetleri olan Amazon ve Spotify ile olan ilişkisi, bu şirketlerin Apple TV'ye uygulama yapma olasılığını düşürüyor, bu da Roku gibi diğer hizmetleri bir adım öne geçmesine sebep oluyor.
Son olarak, Apple ne kadar çok istese de televizyon abonelik hizmetini kullanıcılarına sunamadı. Ayrıca kullanıcılar uygulamadan uygulamaya geçmektense tüm kanalların tek bir yayın ekosisteminde erişilebilir olmasını istiyor.
Apple TV'nin geleceği var mı?
Apple, televizyon piyasasından çekilmeyi düşünmüyor ama Apple TV'nin öncelik listesinde çok yukarıda olduğunu sanmıyoruz. Şirket, Apple TV'yi "geleceğin televizyonu" olarak görüyordu. Ne yazık ki, Apple TV ne kadar kaliteli bir cihaz olsa da, geleceği hiç de parlak görünmüyor.
Evet, Apple televizyon hizmetini sürekli geliştiriyor, ama rakipleri de yerlerinde saymıyorlar. Yarışa zaten geriden katılan Apple'ın rakiplerine yetişmesi için yapması gerek çok şey var.
Yüksek fiyatını maruz görmemize sebep olacak bir gelişme sağlamadığı sürece, Apple TV'yi rakiplerine seçmemiz için fazla bir sebebimiz yok.
Ali Ruhi Öztürk
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