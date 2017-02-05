Apple TV Nerede Hata Yapıyor?

Apple'ın bir türlü rayına oturtamadığı Apple TV'si için yakın gelecekte parlak bir ışık görünmüyor. Peki dev şirket, nerede hata yapıyor?

Apple TV ne hata yaptığını anlamaya çalışıyor

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