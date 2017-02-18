Apple ürünlerini geri çağırırken LG...
Apple, sorunlu ürünleri geri çağırırken üretici LG...
Bu kışın başlarında LG'nin 5K UltraFine panellerinde bir donanım sorunu bulunduğu haberi yayıldığında, Apple en başta probleme büyük bir ilgi göstermiyor gibi gözükmekteydi. Ancak artık firma cevap vermeye hazır görünüyor. Firma, var olan bütün 5K UltraFine stoğunu geri çağırdı ve müşterileri, önümüzdeki 5-6 hafta boyunca yeni donanımın sunulmayacağını duyurdu.
Business Insider durumu Apple ile doğruladı ve internet üzerindeki erişim açık bir şekilde yeni stok için 5-6 hafta bekleme süresi gösteriyor. LG, daha önce tasarımı değiştireceğini ve problemi onaracağını söylemişti ancak yeni ekranlar, Mart'ın başına kadar yeni ekranlar sunulmayacaklar. Apple'ın dağıtım tarihi, zaman aralığını Martın sonu ile Nisanın başlarına kadar uzatmakta ve bu durum, LG'nin veya Apple'ın yedek ürünler üretme ve ürün eksikliği yaşamama isteklerini gösteriyor olabilir.
Ne yazık ki, Apple'ın araya girip LG'nin var olan ürünleri desteklemesini isteyen kullanıcıların, bir süre daha beklemesi gerekecek. Apple'ın destek sayfasında yazana göre, daha Apple markasını içermeyen ürünlere kendi üreticileri tarafından hizmet verilmekte ve desteklenmekte.
Şu anda ise LG tarafından bir geri çağrı yapılmış değil veya satışlar durdurulmuş değil. LG'nin sorun yaşayan ekranları değiştirmeyi planlayıp planlamadığı ise henüz belli değil. Ancak firmanın bu sorun ile büyük bir derdi olmadığı kesin. İnsanların hem sık bir şekilde eşyalarının yerlerini değiştirdiklerinden dolayı sorunlu bir ürünün fark edilmesi yıllar alabiliyor.
Levent Öztürk
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