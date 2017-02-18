Apple ürünlerini geri çağırırken LG...

Apple, sorunlu ürünleri geri çağırırken üretici LG...

Apple ürünleri geri çağırdı ama LG...

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