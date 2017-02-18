Apple Watch 3 Kurarak Şarj Edebiliriz

Apple, akıllı saati Apple Watch için yeni bir patent daha aldı: Watch 3'ü "kurarak" şarj etmeye hazırlanın!

Apple Watch 3 kurarak şarj edebiliriz

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