Apple Watch 3 Kurarak Şarj Edebiliriz
Apple, akıllı saati Apple Watch için yeni bir patent daha aldı: Watch 3'ü "kurarak" şarj etmeye hazırlanın!
Daha önce Apple'ın gelecek Watch 3 akıllı saatinde, bataryayı tüm kayış bölgesine yaymak istediğine ilişkin bir patent görmüş, onun hemen ardından Watch 2 ve yeni akıllı saatlerinde de kullanılabilecek bir "giyilebilir" şarj cihazı için ayrı bir patent örneğiyle daha karşılaşmıştık. Bu defa da oldukça bir patent ortaya çıkmış durumda.
Apple Watch 2 İçin "Giyilebilir" Şarj Cihazı
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan bu patente göre, Apple yeni akıllı saatlerinde Apple Watch'u şarj etmek için Digital Crown'u kullanacağız. Basit şekilde döndürülerek enerji üretebilecek olan Digital Crown, böylece Apple Watch'u şarj edebilecek. Bu kullanım şekliyle kurmalı saatlerden farkı kalmayabilecek olan Apple Watch, bu yöntemle yenilikçi ve geleneksel kullanım şeklini bir araya getirebilir. Elbette Apple'ın bunu tam olarak nasıl ele alacağı şu an için bilinmiyor.
Her zaman söylediğimiz gibi Apple, aldığı her patenti hayata geçirmiyor ve bunların bazı noktalarından faydalanarak edindiklerini bambaşka bir çalışmaya yönlendiriyor. O nedenle bu patenti de olduğu haliyle göremeyebiliriz. Son zamanda bu patentlerde oldukça hareketlilik gördük, bakalım sonucunda ne ile karşılaşacağız.
Ercan Uğurlu
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