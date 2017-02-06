Apple Watch Bu Patentle Pil Ömrünü Uzatabilir

Apple Watch için ortaya çıkan bu patent, Watch kullanıcılarını bezdiren pil ömrünü uzatabilir...

Apple Watch bu patentle pil ömrünü uzatabilir

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