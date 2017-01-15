Apple Watch, Bu Şarj Cihazıyla Macintosh'a Dönüştü!
Apple Watch'unuzu şarj ederken onun bir Maciontosh'a dönüştüğünü görmek ister miydiniz? İşte bunu yapan 15 dolarlık cihaz!
Apple Watch'unuzu şarj ederken ona klasik Mac görünümü kazandırmaya ne dersiniz? Elago W3 ile bunu yapmanız mümkün.
Amazon'da 15 dolara satılan Elago W3, Apple'ın klasik Macintosh bilgisayarının küçültülmüş bir versiyonu ve Apple Watch'uzu monitörü gibi kullanıyor. Bu elbette çok küçük bir monitör ve muhtemelen kullanılması biraz zor. W3, ilk Apple Watch'u ve Apple Watch 2'yi destekliyor, saati alarm olarak kullanmanıza izin veriyor.
Çizilmeyen silikondan üretilen cihaz, pahalı Apple Watch'unuzu şarj eden güvenli bir ev haline gelebilir. Apple cihazlarınızın arasına belki de şimdiye kadarki en ucuz ürünü eklemek istiyorsanız, Elago'nun web sitesine göz atabilirsiniz.
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