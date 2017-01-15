Apple Watch, Bu Şarj Cihazıyla Macintosh'a Dönüştü!

Apple Watch'unuzu şarj ederken onun bir Maciontosh'a dönüştüğünü görmek ister miydiniz? İşte bunu yapan 15 dolarlık cihaz!

Apple Watch, Bu Şarj Cihazıyla Macintosh'a Dönüştü

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