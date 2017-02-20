Apple, Yüz Tanıma Firması RealTech'i Satın Aldı!

iPhone 8 için yeni teknolojilere çok aç olan Apple, yüz tanımaya odaklanan bu firmayı satın aldı!

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Biyometrik teknolojiler yakın gelecekte büyük önem kazanacaktır. Şu kadarını söyleyebilirim: Parmakizi tarama, iris tarama, yüz tanıma, ses tanıma gibi biyometrik teknolojiler ile sanal dünyada kullandığınız bir yığın parolayı taşıma dedinden kurtulacaksınız. Tüm sanal aktivitelerinizi çok daha hızlı ve çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Yalnız karşımızda önemli bir problem var: Biyometrik Verilerin Güvenliği. Bu sorunu çözdüğümüz anda çok daha rahat hareket edebileceksiniz.

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