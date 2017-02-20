Apple, Yüz Tanıma Firması RealTech'i Satın Aldı!
iPhone 8 için yeni teknolojilere çok aç olan Apple, yüz tanımaya odaklanan bu firmayı satın aldı!
Apple'ın Tel Aviv merkezli bir yüz algılama firmasını satın aldığı ortaya çıktı. Satın alma sırasında İsrailli firmaya kaç milyon dolar ödendiği henüz açıklanmadı.
Yeni bir firma sayılabilecek RealFace, parola ve parmak izi gibi oturum açma yöntemlerine alternatif olacak yüz tanıma yazılımları üzerinde çalışıyor. Apple'ın RealFace için "birkaç milyon dolar" harcadığı söyleniyor ancak henüz kesin bir değer açıklanmış değil. 10 çalışanı olan RealFace'in satın alma öncesinde 1 milyon dolar fon topladığı söyleniyor.
RealFace'in iOS için geliştirdiği Pickeez uygulaması, yüz tanıma teknolojisini kullanarak kullanıcının sosyal medya hesaplarındaki en iyi fotoğrafları seçmeye çalışıyor.
RealFace, Apple'ın ilk satın aldığı İsrailli firma değil. Apple, 2011'de flaş depolama firması Anobit'i 400-500 milyon dolar karşılığında satın almış, 2013'te ise 3 boyutlu sensör firması PrimeSense için 345 milyon dolar ödemişti. Son olarak 2015'te kamera teknolojisi firması Linx için 20 milyon doları gözden çıkarmıştı.
Tabi ki bu satın alma, bir süredir duyduğumuz iPhone 8'in bir yüz algılama teknolojisiyle geleceği iddialarını güçlendirecek. Her şeyi öğreneceğimiz WWDC'ye kadar bu tür küçük ipuçlarıyla yetinmemiz gerekecek gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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Biyometrik teknolojiler yakın gelecekte büyük önem kazanacaktır. Şu kadarını söyleyebilirim: Parmakizi tarama, iris tarama, yüz tanıma, ses tanıma gibi biyometrik teknolojiler ile sanal dünyada kullandığınız bir yığın parolayı taşıma dedinden kurtulacaksınız. Tüm sanal aktivitelerinizi çok daha hızlı ve çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Yalnız karşımızda önemli bir problem var: Biyometrik Verilerin Güvenliği. Bu sorunu çözdüğümüz anda çok daha rahat hareket edebileceksiniz.