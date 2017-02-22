Apple'a FaceTime'ı Bilerek Bozma Suçlaması!
Kaliforniyalı bir kadın, Apple'ın bizi yeni telefona geçmeye zorlamak için bu ilginç yola başvurduğunu iddia etti!
Normalde kurumlara açılan davaların büyük bir kısmı duyurmaya değer olmayabiliyor çünkü çoğu zaman bu davaların sebebi, firmaların bol miktarda para kazanıyor ve pek çok kişi bu paradan bir pay istiyorlar. Ancak bu haberde bahsi geçen dava, oldukça ilginç bir iddiaya sahip olduğu için kendisine özel bir yer kazandı. Kaliforniyalı bir kadın, Apple'ın iOS 6 üzerindeki FaceTime'ı, kullanıcıların iOS 7'ye geçmelerini zorlamak için bilinçli bir şekilde çalışmaz hale getirdiğini iddia etti.
Şikayet, Apple'ın patent trollü VirnetX'e karşı mücadele verdiği davada yayımlanan firma içi e-postalardan ortaya çıkmakta. Hikayeye göre Apple FaceTime'ı ilk yayımladığı sırada, aramaları yönlendirmek için Akamai'nin üçüncü parti sunucularını kullanıyordu. Ancak zaman ilerledikçe Akamai'nin sunuculuk yaptığı arama miktarı ciddi bir şekilde arttı ve bu da Apple'ın ödemelerinin önemli ölçüde artması anlamına geldi.
iOS 7, FaceTime'ın çalıştığı şekli değiştirerek Akamai'nin sunucularının üzerindeki yükü azalttı ve potansiyel olarak Apple'ın harcadığı parayı azaltmış oldu. Ancak özellikle daha eski olan iPhone 4 ve 4S gibi telefonların kullanıcıları genellikle eski işletim sistemini kullanmaya devam etmekteler. İddiaya göre bu yüzden Apple, bir güvenlik sertifikasının zamanından çok önce sona ermesine sebep olarak FaceTime'ın iOS 6 kullanıcıları için bozulmasını sağladı. O sırada bu, insanların sadece yeni işletim sistemine geçerek düzeltebilecekleri bir bug olarak duyuruldu.
Ancak görünene göre, herkesin bu belgelere ulaşması mümkün olmasa da, belgelerin içerisinde gizli bir bilgi bulunmakta. İddiaya göre Apple mühendisi Patrick Gates, firmanın "Nisan ayında iOS 6'da kullanımı azaltmak için" ne yaptığını sormaktaydı ve cevap olarak Gokul Thirumalai, iOS 6'yı bozduklarını ve FaceTime'ı tekrar çalışmanın tek yönteminin iOS 7'ye güncellemek olduğunu söylemekteydi.
iOS 7'ye yükseltme yapan iPhone 4 ve 4S kullanıcıları ise, kullanıcı deneyiminin oldukça kötüleştiğini fark etmiş durumdalar. AnandTech'in işletim sistemi üzerindeki detaylı incelemesinden alıntı yapılırsa, "iPhone 4 neredeyse tüm animasyonlarında takılıyor ve genel olarak son anlarını yaşıyor gibi hissettiriyor."
Hem AppleInsider hem de MacRumors'un belirttiği üzere, FaceTime'ın bilinçli bir şekilde bozulduğu söylendiği sırada, iPhone kullanıcılarının %87'si iOS 7 kullanmaktaydı. Ancak bütün bunlar doğru bile olsa, bu durum bir miktar heyecan arayan teoricileri etkilememekte. Ayrıca mahkemenin de bu davaya devam etmeye karar verip vermeyeceği veya bir toplu dava olarak belirleyip belirlemeyeceği belli değil..
Levent Öztürk
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