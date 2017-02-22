Apple'a FaceTime'ı Bilerek Bozma Suçlaması!

Kaliforniyalı bir kadın, Apple'ın bizi yeni telefona geçmeye zorlamak için bu ilginç yola başvurduğunu iddia etti!

Apple'a FaceTime'ı Bilerek Bozma Suçlaması!

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