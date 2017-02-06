Apple'a ve iPhone'a Bir Garip Dava!
Onlarca patent davası ile uğraşmak zorunda kalan Apple, bunlar yetmezmiş gibi, şimdi ilginç bir davayla daha karşı karşıya!
Geçen hafta Kalifornya'da, araç sürerken yazışmayı bilerek destekleyen cihazlar ürettiği için Apple mahkemeye verildi.
Dava Julio Ceja adına açıldı. Avukatlarına göre Ceja, bir aracın ona arkasından vurmasıyla yaralandı. İddiaya göre aracın sürücüsü kaza esnasında iPhone telefonu tarafından dikkati dağılmış durumdaydı. Kaza olduktan sonra arabasından inen sürücü hala telefonu elinde tutuyordu.
Dava Ceja'nın yaralanması karşılığında bir para cezası talep etmiyor. Bunun yerine bir güvenlik teknolojisi geliştirilene kadar tüm iPhone üretiminin durdurulmasını istiyor. Caja'ya göre Apple geliri kullanıcı güvenliğinden önemli görüyor.
Davada iddia edildiğine göre Kalifornya'da yazışırken araç sürmek salgın bir hastalığa dönüşmüş durumda ve bu eyalette en çok kullanılan telefon iPhone.
Benzer bir tartışma bir kadının, iPhone ile Facetime kullanan bir kamyon sürücüsü tarafından kazara öldürülmesinden sonra ortaya çıkmıştı. Söylentiye göre Apple'ın güvenlik sistemi her zaman gerektiği gibi çalışmıyor.
Araç sürerken telefon kullanmak gerçekten büyük bir sorun. Ancak dava Apple'ı her yıl 312 Kalifornyalıyı öldürmekle suçluyor. Ceja'nın avukatları Federal Karayolu İdaresi'sinden edindikleri veriyi Apple'ın piyasa değerleri ile karşılaştırarak sadece Kalifornya'da iPhone yüzünden her yıl 52 bin kaza olduğunu iddia ediyor.
Hükumetin yayınladığı verilere göre 2014'te araç sürerken telefon kullananlar yüzünden 3.179 kişi öldü, 431.000 kişi yaralandı.
Suç telefon üreticilerinin mi yoksa dikkatsiz sürücülerin mi? Davanın sonucunu bekleyip göreceğiz...
Ali Ruhi Öztürk
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