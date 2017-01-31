Apple'dan Gizemlerle Dolu, İlginç Bir Patent!
Ortaya çıkan ilginç patent, "Apple gerçekten bunu yapabilir mi?" dedirtecek kadar şaşırtıcı...
Apple geçmişte de tuhaf şeylerin patentini almıştı, katlanabilir telefon, her tarafı ekran olan telefon ve torba... Ancak markanın en son uygulaması bu fikirleri bile utanç içinde bırakacak cinsten. Hazır mısınız? Apple bir e-sigara tasarımının patentini aldı.
Temmuz'da doldurulan patent dün halka açıklandı. İlk defa Digital Trends tarafından fark edilen patent, bir çeşit "e-sigara/buharlaştırıcı"yı tarif ediyor. Patent hem Apple'ın ismini hem de şirketin mühendislik ve kıdemli yöneticisi Tetsuya Ishikawa'nın ismini taşıyor. Ishikawa'nın ısı yaratma teknolojileri ile geçmişi var, bu yüzden -henüz bilinmeyen maddeleri- buharlaştıran teknolojisi az da olsa alakalı.
Patent belgeleri, buharlaşan malzemenin yavaş yavaş sıkıştırılması için ısıtılmış bir plak kullanan bir hazneyi tarif ediyor. Bu, günümüzde birçok popüler e-sigaranın buharlaştırma ile ilgili sorununu çözebilir.
Patentin içinde cihazın ne tür maddeleri buharlaştıracağı hakkında bir bilgi yok. Bu yüzden tahminler havada uçuşmaya başladı. Kimine göre oldukça masum olan patent büyük ihtimalle ilaç buharlaştırmak için kullanacak, kimine göre ise tütün buharlaştırmak için ideal bir cihaz.
Ali Ruhi Öztürk
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