Apple'dan Kayıp Airpods'ları Bulma İşlevi!
Apple, kulağınızdan düşen ve kaybolan AirPods kulaklıkları bulmanız için yeni bir işlev sunmaya başlıyor!
Apple, AirPods kulaklıkları tanıttığı ilk günlerden itibaren herkesin aklına bir soru takıldı: Kulaklıklardan biri kulağınızdan düşüp kaybolursa, ne olacak?
Apple'ın şimdiye kadarki cevabı "yenisini alın" idi ancak firmanın yeni yayınladığı iOS 10.3 beta, yeni bir "AirPod'larımı Bul" işlevi ile geldi. "iPhone'umu Bul" işlevi iCloud ve ayrı bir uygulama yoluyla kayıp iPhone'u bulmanıza yardımcı olurken "AirPod'larımı Bul" aynısını yapamıyor çünkü kulaklıklar Bluetooth ile çalışıyor. Sadece yakındaki bir Apple cihazı tarafından ulaşılabilen AirPods'un bağlantı menzili, 9to5Mac'e göre 5-10 metreye kadar uzayabiliyor.
Kaybolan kulaklığınızın genel konumunu uygulama içerisinde harita üzerinde gösteriliyor. İsterseniz, AirPod'dan ses çıkmasını da sağlayabiliyorsunuz ancak bunu yapmadan önce kulaklığın diğer tekinin kulağınızda olmamasına dikkat edin.
iOS 10.3'ün yakın zamanda yayınlanması bekleniyor, yani yakında AirPod'unuzu düşürmekten eskisi kadar endişe duymayacaksınız.
Zeynel A. Öztürk
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