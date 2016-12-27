Apple'dan Nokia'ya Çok Sert Cevap!
Apple, patent kullanımı konusunda kendisine dava açan Nokia hakkında çok sert bir açıklama yaptı. Ama hepsi bu kadarla da kalmadı!
Nokia'nın hala mobil alanda tuttuğu birkaç karttan biri de patentler. Tarihsel olarak Nokia, mobil cihazların ilk günlerinde (Ericsson ve Motorola'nın yanında) büyük bir yenilikçiydi, bu yüzden halen Apple gibi şirketlerin ürünlerini yaratabilmek için lisanslamaya ihtiyaç duyduğu patentleri bulunduruyor.
İşte o Nokia, geçtiğimiz günlerde Apple'a, bazı patentlerini izinsiz kullandığı gerekçesi ile dava açmıştı. Apple ise, bu davaya cevap olarak önce, Nokia hakkında çok sert bir açıklama yaptı: "2011 yılında Nokia, cep telefonlarının önemli bir tedarikçisi olmaya devam etti, ancak yenilik yapma başarısızlığından ötürü, Nokia' telefon pazarından çıkmak zorunda kaldı. Nokia'nın CEO'su bir önceki yılda çalışanlara duyurduğu gibi, Nokia "yanan bir platform" üzerinde duruyordu. Devrim niteliğinde bir donanım ve yazılım platformu geliştirmiş olan Apple gibi yenilikçi firmalarla rekabet edemediği için Nokia hızlı bir şekilde kendini değiştirdi. Cep telefonları ve diğer tüketici ürünlerinin tedarikine odaklanan bir şirketten, başarılı bir cep telefonu tedarikçisi olarak yıllarından kalan patentleri istismar etmeye çalışan bir şirkete dönüştü."
Bununla da yetinmeyen Apple, son hamlesi olarak, Apple Store'dan tüm Withings ürünlerini kaldırdı. Dijital fitness ürünleri ile tanınan Withings, aslen Nokia'ya ait bir marka.
Aslında iki şirket, 2011 yılında, patentlerin kullanımı konusunda bir anlaşmaya imza atmıştı. Ancak şimdi Nokia, Apple'ın bu anlaşmaya sadık kalmadığını iddia ediyor.
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