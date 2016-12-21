Apple'ın AirPods'unu da Parça Parça Ettiler!
Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods da, iFixit ekibinin elinden kurtulamadı. İşte AirPods'un içinden çıkanlar...
Aylarca ertelendikten sonra, Apple'ın AirPods'u nihayet piyasada. iFixit çalışanları her zamanki gibi geç kalmamış ve 160 dolar değerindeki AirPods'u da parçalarına ayırmaya karar vermiş.
Tahmin edebileceğiniz gibi, cihazın küçücük olması ve neredeyse her parçanın yapıştırıcıyla bir araya getirilmiş olması AirPods'un tamire uygunluğunu düşürüyor. Daha da ötesi, cihazın parçaları o kadar sıkı şekilde "paketlenmiş" ki, parçaların değiştirilmesi veya tamir edilmesi tamamen imkansız. Yine de, bu tarz testler modern cihazların ne kadar karmaşık bir iç yapıya sahip olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor.
Bu testin diğer bir faydalı tarafı da AirPods'un kulaktan aşağı uzayan uzantılarının ne işe yaradığını öğrenmek oldu. Bu uzantıların içini en çok pil işgal ediyor, ayrıca telefonla bağlantının kopmaması için uzun antenler içeriyor.
AirPods'a hacminin en büyük kısmını kazandıran parça ise W1 çip. Bu çip iki kulaklığın arasındaki son derece basit bağlantıyı ve güç kullanımını yönetiyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
ben kilometrelerce uzunluktaki kablolu kulakligi kaybediyorum. 5 dolar verince omrumde kisaliyor uzuntuden. cabuk kaybolan 160 dolarlik kulaklik otenazi yaptirir bana. bu sefer olmadi apple