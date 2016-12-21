Apple'ın AirPods'unu da Parça Parça Ettiler!

Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods da, iFixit ekibinin elinden kurtulamadı. İşte AirPods'un içinden çıkanlar...

Apple'ın AirPods'unu da parça parça ettiler!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

ben kilometrelerce uzunluktaki kablolu kulakligi kaybediyorum. 5 dolar verince omrumde kisaliyor uzuntuden. cabuk kaybolan 160 dolarlik kulaklik otenazi yaptirir bana. bu sefer olmadi apple

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