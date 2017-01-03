Apple'ın Düşmeyen AirPods Planı!

Apple, kulağınızdan düşme korkusuyla dolaşmayacağınız AirPods için kafa patlatıyor!

Apple'ın Düşmeyen AirPods Planı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
2016'nın En Müthiş 8 Oyunu!
LG'nin Yeni Telefonları CES 2017 Sahnesinde
Apple'ın Düşmeyen AirPods Planı!
WhatsApp için bir dönemin sonu!
Yeni Dell XPS 13 Kendini Gösterdi!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir