Apple'ın Düşmeyen AirPods Planı!
Apple, kulağınızdan düşme korkusuyla dolaşmayacağınız AirPods için kafa patlatıyor!
Apple AirPods'un kulağınızdan düşüp, kanalizasyon deliğine yuvarlanmasından korkuyorsanız yalnız değilsiniz. Apple'ın Patently Apple tarafından yeni yayınlanan bir patenti, firmanın buna bir çözüm aradığını gösteriyor.
Geçen senenin ilk yarısında başvurusu yapılan patent, AirPods'un kulağınızda kalması için kulağınızın arka tarafına geçen bir kayışı gösteriyor. İki taraf manyetik olarak birbirini çektiğinden, kulaklıkların düğmesi iyice zorlaşıyor.
Patentte görünenlerin Apple'ın vazgeçtiği bir plan olup olmadığı bilinmiyor. Her patentte olduğu gibi, bu patentin de gerçeğe dönüşmesinin herhangi bir garantisi yok. Yine de Apple'ın çözüm arıyor olduğunu bilmek güzel. AirPods'un kulaktan düşmesi sıkça yaşanan bir durum olmasa da, kulaklıkların güven verdiğini söylemek zor.
Zeynel A. Öztürk
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