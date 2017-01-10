Apple'ın Mac'leri Dibi Gördü!
Yeni yayınlanan işletim sistemi kullanım verileri, Apple'ın Mac'lerinin tarihin en "dipteki" günlerini geçirdiğini söylüyor!
Yeni ortaya çıkan istatistikler, Apple bilgisayarların satışlarının son beş senenin en düşük seviyelerinde seyrettiğini söylüyor.
Net Applications verilerine göre Mac'ler, Aralık ayında tüm PC'lerin yalnızca yüzde 6,1'ini temsil etti. Mac'lerin oranının Nisan 2016'da yüzde 9,6 olduğuna baktığımızda Apple'ın sert bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Burada Net Applications'ın bilgisayar satışlarını ölçmediğini, çevrimiçi bilgisayarların sayısını temel aldığını belirtmek gerekiyor.
Bununla birlikte diğer istatistikler de Net Applications'ın verilerini destekliyor. Örneğin Gartner'ın Ekim 2016 verileri, Mac satışlarında önceki seneye göre yüzde 14,4'lük büyük bir düşüş yaşandığını söylemişti.
Mac'in düşüşü Windows ve Linux'un yükselişi anlamına geliyor. Net Applications'a göre her iki işletim sistemi de geçen seneye kıyasla yüzde 0,5 yükselmiş bulunuyor. Linux'un kullanım oranı yüzde 2,2 seviyesine ulaştığından bu önemli bir başarı.
İşin ilginç yanı Apple, birkaç ay önce MacBook Pro'nun yeni modellerinin şimdiye kadar en iyi satan MacBook Pro'lar olduğunu söylemişti. Bu yüksek satış seviyeleri nedeni bilinmeyen bir biçimde pazar paylarına yansımamış görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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