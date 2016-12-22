Apple'ın Masaüstü Mac'lerine Ne Oldu?
Apple, bir döneme damga vuran masaüstü bilgisayarlarından tamamen vaz mı geçti? Cevap, Tim Cook'un açıklamasında gizli...
Son yıllarda Apple'ın Mac serisini dikkatle izleyenlerin Cupertinolu firmanın masaüstü cihazlar üzerinde artık eskisi gibi durmadığını düşünmeleri aslında oldukça olağan. Zira mevcut iMac halihazırda bir yaşında, Mac mini 2014'ten beri yenilenmiş değil ve Mac Pro da 2013'te yeniden tasarlandığı tarihten beri aynen duruyor. Bu da doğal olarak akıllara firmanın sadece bir dizüstü bilgisayardan fazlasını isteyen kişileri halen umursayıp umursamadığı sorusunu akıllara getiriyor.
Görünüşe göre Tim Cook'un bu soruya verdiği cevabın yanıtı evet. CEO, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada masaüstü cihazların firma için "gerçekten önemli" kalmaya devam ettiğini ve "yol haritalarında harika masaüstülerin" olduğunu belirtti.
Cook, sahip oldukları çok daha fazla performans, daha büyük ekranlar, ekstra girişler ve çok daha etkili bir güce sahip olmaları nedeniyle masaüstü cihazların Apple için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Diğer yandan Cook'un bu konudaki açıklamalarının halen birçok belirsizliği de taşıdığını söyleyebiliriz. Zira masaüstü modellerin Apple için önemli kalmaya devam edeceği anlaşılsa da firmanın hangi masaüstü modelleriyle devam edeceğine dair detaylı bir açıklama yapılmış değil.
Cenk Atlı
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