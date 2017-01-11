Apple'ın Önemli İsmi Şirketten Ayrılıyor...
Apple'ın en önemli isimlerinden biri, Tesla'da yeni bir göreve başlayacağını duyurarak şirketten ayrıldı!
Chris Lattner, Apple'ın yeni programlama dili Swift'in mimarlarından biri, Salı günü Swift e-posta listesine gönderdiği bir duyuru ile Apple'dan ayrılacağını açıkladı.
Lattner, başlangıçta bu kararı için bir sebep vermemiş ve "başka bir alanda bir fırsatı kovalamak için" bu ayın sonlarında ayrılacağını söylemiş olsa da, daha sonra bir Tesla blog yazısı aracılığı ile yapılan duyuruda, Tesla'ya Autopilot Yazılımı Yardımcı Başkanı olarak katılacağını duyurdu. Lattner, geçici olarak bu görevi üstlenen SpaceX'in Yazılım Yardımcı Başkanı Jinnah Hosein'in yerini alacak ve Hosein, SpaceX'teki görevine tam zamanlı olarak geri dönecek.
Lattner LLVM olarak bilinen bir diğer geliştirici aracını üretmesinin ardından 2005 yılında Apple'a katılmış ve Apple'ın geliştirici araçları bölümüne yerleşmişti. Lattner daha sonra da Swift'in büyük bir kısmını kurmuştu.
Swift, Apple'ın Mac ve iOS uygulamalarını kurmak için kullandığı dil. Apple, 2014 yılında Worldwide Developers Conference sırasında Swift'i tanıtmıştı ve o andan itibaren de Swift, en popüler programlama dillerinden biri olarak yükselişe geçmişti. Yakın zaman önce Stack Overflow tarafından yapılan bir ankette, Swift en sevilen ikinci dil olarak belirlenmişti ve Mozilla Research tarafından yönetilen Rust'ın biraz gerisinde kalmıştı.
Swift dünyasının bir diğer önemli ismi Ted Kremenek, Apple'da Swift için lider geliştirici konumunu üstlenecek ancak Lattner'in yerini doldurmak, kesinlikle kolay olmayacaktır...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın